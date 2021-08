24 uur Le Mans | Kobayashi kan geluk niet op na langverwachte overwinning

Kobayashi was de laatste jaren keer op keer kanshebber op de eindzege en leverde ook in de kwalificatie – vier van de laatste vijf keer begon hij vanaf pole-position – maar er leek een vloek te rusten op de overwinning, want telkens liep het fout en als Toyota won, werd dit gedaan door de zusterauto.

Tijdens de uitgestelde editie van 2021 was het dan eindelijk raak. “Ik heb zoveel kansen gehad om Le Mans te winnen, maar iedere keer ging er iets mis. Ik heb altijd verloren. Maar nu ben ik eindelijk de winnaar”, straalde Kobayashi kort nadat zijn Toyota-hypercar over de finish was gerold.

Laatste ronde

Dat over de finish rollen ging in 2016 nog helemaal mis. De Toyota van onder meer Kobayashi viel in de laatste ronde stil, waardoor de winst in rook opging. Dit keer kan de Japanner wel juichen, samen met Mike Conway en José Maria López die ook achter het stuur van de winnende auto kropen.

“Of er iets is veranderd? Ik denk dat we nog closer waren. Le Mans is speciaal. Je moet het samen doen, je moet een team zijn. Als team zijn wij door tegenslag sterker geworden. Daarom is het nu wel gelukt”, vervolgde de 34-jarige Kobayashi als kersvers winnaar.

Nieuw tijdperk

“Dit is een droom die uitkomt, absoluut! Kijk eens om je heen. Zelfs nu met minder toeschouwers is de sfeer geweldig. Hier winnen is wat ik altijd heb gewild. Ik ben de eerste winnaar van Le Mans in een hypercar en was ook al de eerste pole-sitter in dit nieuwe tijdperk. Er komt de komende jaren alleen maar meer concurrentie… kom maar op. Ik kijk ernaar uit om de strijd aan te gaan.”

Het stond nu al vooraf min of meer vast dat Toyota zou gaan winnen. De komende jaren belooft het spannender te worden, als meer en meer merken hun hypercar inschrijven voor de 24-uursrace.

