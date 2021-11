De nummer 31-auto van WRT won in zijn klasse de 8 Uur van Bahrein, die de afsluiter van het seizoen vormde. Het frappante is dat het Belgische team dit seizoen debuteert in de LMP2 en in de schaduw van de hypercars van Toyota vanaf het eerste moment het ene na het andere succes viert.

De 24-uursrace van Le Mans werd in de slotronde gewonnen en nu is ook het WK een feit. Frijns deelde zijn moment van glorie met Ferdinand Habsburg en Charles Milesi. De LMP2 was behoorlijk Nederlands getint, want in de subklasse Pro-AM was de wereldtitel weggelegd voor Frits van Eerd.

Van Eerd wereldkampioen

De goede prestaties van Racing Team Nederland zijn grotendeels te danken aan een ontketende Giedo van der Garde, maar ook Van Eerd levert zijn aandeel en daarom komt het succes hem maar dan toe. Van Eerd moest er hard voor rijden in Manama, want slechts een overwinning zou voldoende zijn.

Zo gezegd, zo gedaan en dus kon er door Racing Team Nederland een feestje gevierd worden. Herbeleef in bovenstaande video de laatste ronde van de 8-uursrace in Bahrein en bekijk de eerste festiviteiten. Blijf tot het einde kijken om een Ferrari lekkere donuts te zien draaien.

