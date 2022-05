Op 40 kilometer van de meet gingen Gijs van Hoecke, Alex Colman en Lionel Taminiaux er vandoor. Op papier was vandaag een echte dag voor de sprinters en in werkelijkheid bleek dat ook zo te zijn. Alex Colman moest als eerste de kopgroep laten gaan en vervolgens moest ook Gijs van Hoecke er aan geloven. Taminiaux hield nog enkele minuten stand, maar op drie kilometer van de meet werd de renner van Alpecin-Fenix ook teruggepakt door het peloton.

Frans wegmeubilair

Het was constant een gevecht in het peloton om goed geplaatst te zijn. Met de grote hoeveelheid wegmeubilair was het een wonder dat er eerder op de dag geen andere grote valpartijen onderdeel van het koersverloop uitmaakten.

Chaotische sprint

De sprint verliep chaotisch en in de laatste tientallen meters voor de finish zat er een klein knikje in de weg. Sam Welsford leek op weg te zijn naar de overwinning, maar Arnaud de Lie had meer snelheid. De Belg probeerde tussen McLay en Welsford door zijn snelheid te behouden, maar de ruimte die er kort was werd gedicht door de ellebogen van Welsford en de kromming in de weg. McLay en De Lie kwamen daardoor met elkaar in contact en kwamen meters voor de finish ten val.

Door de hoge snelheid bleef het echter niet bij enkel deze twee die de grond raakten. De Lie leek op het eerste oog zelf ook het grootste slachtoffer van de valpartij. Welsford wist overeind te blijven en kwam als eerste over de streep. Kort na de finish werd de Australiër teruggezet door de jury. Arvid de Kleijn is daardoor de winnaar van de eerste etappe.

De elleboog van Sagan

Deze valpartij doet deels denken aan 'de elleboog van Sagan'. In de Tour de France van 2017 werd Peter Sagan toen uit koers gehaald vanwege het ten val brengen van Mark Cavendish.

