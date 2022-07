Biermerk Amstel en dus in feite eigenaar Heineken haalde bij de ceremonies van de Amstel Gold Race een mooie stunt uit, door zowel Michal Kwiatkowski als Martha Cavalli een groot glas bier aan te bieden op het podium.

Kwiatkowski en Cavalli hadden twee handen nodig om de enorme vaas bier te kunnen tillen. De Pool nam ook een flinke slok. Een mooie stunt van de sponsor, die behalve als naamgever zo nog wat extra aandacht genereerde. Dat is er in het vervolg niet meer bij.

De Stichting Alcoholpreventie (STAP) deed zijn beklag over het ritueel bij de Reclame Code Commissie en wat blijkt? Het glas bier was te groot en dus was er sprake van het overtreden van regels die gelden voor alcoholhoudende dranken.

Sponsoring

Drankproducenten mogen geen reclame maken met glazen die groter zijn dan twee keer het standaardformaat. Het afbeelden van grote glazen wordt opgevat als het toejuichen van overmatige of onverantwoorde consumptie, stelt STAP. Op basis hiervan werd een klacht ingediend.

STAP krijgt gelijk van de Reclame Code Commissie en dus staat er na de Amstel Gold Race van 2023 op het podium slechts een klein glaasje bier klaar. Het is overigens de vraag of dit het laatste protest is van STAP, want het is de stichting een doorn in het oog dat Heineken en andere brouwers volop actief zijn op het gebied van sportsponsoring.

