Nadat in 2020 de Amstel Gold Race helemaal geen doorgang kon vinden en een jaar later de coronamaatregelen voorschreven dat de koers over een aangepast traject moest worden verreden, was er dit jaar een 'normale' editie mogelijk, ware het niet dat de Franse verkiezingen roet in het eten gooiden.

Daardoor moest Parijs-Roubaix namelijk een week uitgesteld worden en wisselde het stuivertje met de Amstel Gold Race die dus een week eerder op het programma kwam te staan. Die wijziging heeft gevolgen voor het deelnemersveld.

AFWEZIGEN

Zo verkiest regerend kampioene Marianne Vos haar voorbereiding op de Hel van het Noorden boven deelname in eigen land en ook bij de mannen ontbreken de nodige namen. Veel daarvan zijn puncheurs die actief zijn in de Ronde van Baskenland. En dan is ook uittredend kampioen bij de mannen, Wout van Aert nog steeds afwezig door corona.

AANVALLEN

Het maakt van de man die afgelopen zondag voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen won, Mathieu van der Poel, de uitgesproken favoriet. Daarbij is het parcours ook nog eens op zijn lijf geschreven. Koersdirecteur Leo van Vliet heeft er namelijk bewust voor gekozen om richting Kruisberg niet een vlakke aanloop te laten staan, maar een afslag richting de Gulperberg eraan vast te plakken.

"Deze plek is nu veel geschikter voor aanvallen", rolt Van Vliet de rode loper nagenoeg uit voor aanvallende coureurs als Van der Poel. Zaak dus om komende zondag vroeg in de schakelen.

PIDCOCK

Makkelijk is het natuurlijk nooit om als grote favoriet ook daadwerkelijk als eerste over de finish te komen. Bovendien zou je bijna vergeten dat het pas de tweede keer is dat Van der Poel aan de start van de Amstel Gold Race staat.

En dan moet je ook nog eens afrekenen met Tom Pidcock. De Britse alleskunner begon teleurstellend aan het voorjaar, maar lijkt inmiddels steeds beter in vorm te komen en wil zich natuurlijk revancheren voor zijn fotofinish-nederlaag van vorig jaar.

STERKE BLOKKEN

Achter Van der Poel en Pidcock kom je terecht in het land van outsiders. De Jumbo-trein is ook in Limburg onthoofd, maar misschien kunnen Tiesj Benoot en Christophe Laporte extra kracht putten uit de kans om voor eigen succes te gaan. Met thuisrijder Tom Dumoulin heeft de Nederlandse formatie nog een ijzer in het vuur.

In de schaduw van Pidcock kan ook een van zijn teamgenoten verrassen. Met Dylan van Baarle, Ben Turner en Ethan Hayter kunnen zij meerdere pionnen uitspelen.

OUTSIDERS

Een naam die ook hoog staat op de lijstjes bij de bookmakers is Michael Matthews. De Australiër droomt al jaren van een zege in Valkenburg en met het uitgedunde deelnemersveld van dit jaar is dit misschien wel de uitgelezen mogelijkheid voor hem. Datzelfde geldt voor Warren Barguil. De Fransman verkeert in blakende vorm.

Daarnaast staan er aan de start op het Vrijthof ook de nodige talenten aan de start. Juan Ayuso liet al meermaals zien waarom hem zo'n stralende toekomst wordt toegedicht en ook Cian Uijtdebroeks valt tot dusver niet tegen.

NEDERLANDS SUCCES

Ide Schelling kleurde vorig jaar de koers met een indrukwekkende aanval, maar werd uiteindelijk ver voor de finale ingerekend. Dit jaar timet de Hagenees zijn aanval misschien iets beter en houdt hij wel tot de finish stand.

Bij de vrouwen hoeven de Nederlandsen niet af te rekenen met Lotte Kopecky. De Vlaamse slaat de Amstel Gold Race net als Marianne Vos over. Kan Annemiek van Vleuten daarvan profiteren. Zij moest tot tweemaal toe haar meerdere erkennen in de Belgische kampioene.

SD WORX

Het grootste gevaar voor een nieuw succes van Van Vleuten komt uit het kamp van SD Worx. Demi Vollering was er al eens dichtbij in Valkenburg en ook Chantal Van den Broek-Blaak heeft in het verleden aangetoond de Gold Race te kunnen winnen.

De enige andere deelneemster die dat kan zeggen is de Poolse Kasia Niewiadoma van Canyon-SRAM. In het jaar dat Van der Poel zijn winst boeken, won zij de koers van de vrouwen.

