De 31-jarige Maastrichtenaar kwam niet tevreden over de finish. Teleurgesteld met zijn prestatie weigerde hij in eerste instantie de pers te woord te staan. Nadat de kopman van Jumbo-Visma zich had gedoucht kon hij toch al positiever terugkijken. “Je hoopt natuurlijk altijd op een of andere speciale wonderdag. Die benen waarop ik hoopte had ik niet”, zei hij tegenover de AD-verslaggever

Na de race kan Dumoulin zijn prestatie relativeren. “Ik zit uiteindelijk in het derde groepje en er waren drie groepjes van tien. Het is goed genoeg om met vertrouwen om de komende periode in te gaan, maar het is niet mijn hoogste niveau ooit.” Vorige week liet hij in de Volta Limburg Classic zien dat hij in goeden doen was. In de 60 kilometer langere Gold Race moest hij halverwege de finale de favorieten laten gaan.

Voorbereiding Giro

De Amstel Gold Race is Dumoulins laatste koers voor de Ronde van Italië die 6 mei in Boedapest start. Dumoulin zal in die koers het kopmanschap delen met de jonge Noor Tobias Foss. De Nederlander hoopt daar zijn grootste overwinning ooit te herhalen. In 2017 won hij de Italiaanse grote ronde. “Ik hoop in de Giro twee hele goede tijdritten te rijden en mee te doen voor het klassement, ondanks dat ik daar misschien op dit moment de benen niet voor heb”, zegt hij over zijn ambities.

Vandaag zal hij afreizen naar Tenerife voor een hoogtestage. “Daar gaan we ons voorbereiden op de Giro.” Hoe realistisch het is dat hij daar voor de hoogste prijzen mee zal strijden durft hij geen antwoord te geven. “Het heeft geen zin om na de koers hierover uit te weiden. Ik heb alleen al vaker gekke dingen laten zien na een beetje gebrekkige voorbereiding.”

