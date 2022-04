Amstel Gold Race

Hoewel de 128,5 kilometer lange koers al vroeg ontplofte, moet de conclusie toch echt zijn dat het eigenlijk niemand lukte om definitief te ontsnappen. Misschien omdat een eerste kopgroep wel te veel favorieten herbergde, want onder meer Annemiek van Vleuten was van de partij.

De vluchters werden stuk voor stuk ingelopen tijdens deze dynamische wedstrijd, maar dat zorgde er wel voor dat het uiteindelijk toh weer uitdraaide op Van Vleuten versus het blok van SD Worx. Die twee keken elkaar constant en en reden misschien wel om de ander niet te laten winnen.

Althans, vooral SD Worx. Van Vleuten streed voor wat ze waard was, maar ook de laatste beklimming van de Cauberg bleek geen scherprechter. De Movistar-renster sleurde aan kop voor wat ze waard was, maar kreeg haar laatst overgebleven rivalen niet losgereden.

Van Vleuten sleurt aan kop

Van Vleuten ging voor alles of niets… en stond uiteindelijk met lege handen. Terwijl de rest naar elkaar keek zo’n twee kilometer voor de finish, besloot Cavalli haar kans te wagen. Ze gokte goed. De Italiaanse van FDJ ontsnapte en de achtervolging kwam niet op gang, waarna ze precies genoeg over had om het gaatje tot de finish vol te houden.

De Nederlandse troeven kwam stuk voor stuk tekort; Demi Vollering (SD Worx) werd tweede, Liane Lippert (Team DSM) derde en Van Vleuten sprintte naar de vierde plaats.

