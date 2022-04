Van der Poel was van de partij tijdens de beslissende slag op de Keutenberg, maar besloot Michal Kwiatkowski en Benoit Cosnefroy te laten rijden. Alleen zagen de achtervolgers dit duo niet meer terug.

“De Amstel Gold Race is altijd een zware koers, met veel zware klimmetjes. Tijdens de beslissende move op de Keutenberg zat ik er goed bij, in mijn eigen tempo en dat ging goed”, aldus MVDP kort na de finish.

“Ik zag alleen wel twee Ineos-mannen en toen wist ik: dat gaat gevaarlijk worden. Het werd een beetje een tactisch verhaal en ik kon niet overal op reageren. Ik moest een beetje gokken en gokte verkeerd.”

Parijs-Roubaix

Ondanks alles was Van der Poel niet geheel ontevreden. “Ik sta waar ik moet staan. De Amstel Gold Race ligt me minder goed dan de Ronde van Vlaanderen, dus ik was blij om vooraan mee te zitten.”

De volgende afspraak is alweer volgende week en die liegt er niet om: Parijs-Roubaix. Vorig jaar gaf Van der Poel de kleur veel koers en won hij bijna. “Ik denk dat ik oké ben, maar dat wordt weer een heel andere wedstrijd. Ik ga me er nu een week op voorbereiden.”

