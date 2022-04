“Voor de Ronde was ik echt de grote favoriet. Maar hier? Dat weet ik niet zo goed, hoor. Er kan van alles gebeuren en iedereen zal naar mij kijken”, aldus Van der Poel voor de camera van onder meer Eurosport.

MVDP weet nog niet of hij net als vorige week na de finish direct een hamburgertje naar binnen werkt, maar hoopt op basis van parcourskennis en ervaring wel in het voordeel te zijn. De Amstel Gold Race staat altijd in het teken van draaien en keren.

Ad

Amstel Gold Race Amstel Gold Race | Cavalli wint dankzij goed getimede aanval in de finale 2 UUR GELEDEN

Parcourskennis

Dat gaat niet iedereen altijd even goed af, maar over Van der Poel hoeven we ons geen zorgen te maken. “Ik ken alle bochten hier nog van mijn vele trainingen vroeger. Die kennis is niet onbelangrijk, maar goede benen maken pas echt het verschil.”

De sfeer in Maastricht, Valkenburg en alles ertussenin is uitgelaten. Dat ontging de renner van Alpecin niet. “Dit wordt iets speciaals, want het is een gekkenhuis. Het is de eerste keer in twee of drie edities dat er weer publiek welkom is. Er hangt een fantastisch sfeertje.”

Amstel Gold Race | Fenomenale Van der Poel wint vanuit kansloze positie editie van 2019

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Amstel Gold Race Amstel Gold Race | “Ik weet niet of ik de grote favoriet ben” - Van der Poel blijft bescheiden 4 UUR GELEDEN