Amstel Gold Race

Van der Poel verkeert in bloedvorm, getuige zijn overwinningen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Geen wonder dat de Nederlander als grote favoriet aan de start verschijnt. Krijgen we zelfs een Nederlands gevecht om de overwinning? Dylan van Baarle werd vorige week niet zomaar tweede.

Tadej Pogacar zat de Nederlanders tijdens Vlaanderens Mooiste flink dwars, maar de Sloveen is in Limburg niet van de partij. Ook titelverdediger Wout van Aert ontbreekt. De Belg is herstellende van corona en moet voorlopig teren op zijn zege van 2021, toen hij met werkelijk miniem verschil Tom Pidcock klopte in de sprint.

De fotofinish van die beruchte sprint is nog altijd veelbesproken. Net als de ontknoping van 2019, toen Van der Poel het onmogelijke deed door tegen alle verwachtingen – en logica – in alsnog te zegevieren. En dan trouwens nog te bedenken dat ook Tom Dumoulin van de partij is. Het belooft echt spektakel te worden in het Limburgse heuvellandschap.

13:00 uur live van de partij, waarbij het woord eerst aan de vrouwen is en vervolgens vanaf 14:15 uur aan de mannen. Dit keer openen de vrouwen dus het bal. Daar wordt een nieuw duel verwacht tussen Annemiek van Vleuten en het blok van SD Worx, met Chantal van den Broek-Blaak en Lotte Kopecky. Opvallend genoeg ontbreekt Marianne Vos op de (voorlopige) startlijst. Eurosport en discovery+ zijn zondag vanaflive van de partij, waarbij het woord eerst aan de vrouwen is en vervolgens vanafuur aan de mannen. Dit keer openen de vrouwen dus het bal. Daar wordt een nieuw duel verwacht tussen Annemiek van Vleuten en het blok van SD Worx, met Chantal van den Broek-Blaak en Lotte Kopecky. Opvallend genoeg ontbreekt Marianne Vos op de (voorlopige) startlijst.

