Het duel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar tijdens de Ronde van Vlaanderen was om van te smullen, maar wie weet had het nóg mooier gekund als Van Aert wel van de partij was geweest. Een herkansing zit er tijdens de Amstel Gold Race nog niet in.

De kopman van Jumbo-Visma herstelt goed van corona en mag weer trainen, maar de Amstel Gold Race komt nog te vroeg en daarmee kan de winnaar van 2021 – Van Aert versloeg Tom Pidcock in de sprint met een millimeter verschil – zijn eretitel niet verdedigen.

Wie weet behoort Parijs-Roubaix zondag over een week wel tot de mogelijkheden, maar dit zal ook afhangen van het definitieve herstel van corona en eventuele naweeën. Die naweeën kan ploegmaat Tom Dumoulin bijvoorbeeld over meepraten, al gaat hij zondag wel van start.

Dumoulin stapte af tijdens de Ronde van Catalonië, maar toonde tekenen van herstel met een goed optreden tijdens de Volta Limburg Classic. De Nederlandse troef mag in zijn thuisomgeving laten zien wat hij waard is in aanloop naar het hogere doel, want dat is en blijft de Giro d’Italia.

