De verwarring deed denken aan een jaar geleden, toen Wout van Aert na een sprint tot winnaar werd uitgeroepen. Toen greep Ineos mis, maar het verschil was zo minimaal en de finishfoto volgens sommigen zó onduidelijk dat enkele geleerden het nog niet eens zijn over Tom Pidcocks nederlaag.

De finishfoto was dit keer een stuk duidelijker, maar daarom is het des te vreemder dat Cosnefroy in eerste instantie tot winnaar werd uitgeroepen. De arme Fransman stond zijn winst van een klassieker al te vieren, totdat hij via zijn oortje alsnog slecht nieuws kreeg.

Van der Poel vierde

Amstel Gold Race

Kwiatkowski daarentegen zag teleurstelling juist veranderen in vreugde omdat hij tot winnaar werd gepromoveerd. Het was voor de Ineos-renner de tweede keer dat hij mocht juichen na het voltooien van de Amstel Gold Race, al gebeurde dat juichen nu dus met een kleine vertraging. Tiesj Benoot werd derde.

Mathieu van der Poel finishte als vierde en won de sprint van de achtervolgers, die vlak voor het einde door Benoot in de steek waren gelaten. De Belg probeerde in extremis het gat nog te dichten, maar dat was teveel gevraagd. Kwiatkowski en Cosnefroy spoten er vandoor tijdens de laatste klim van de dag, de welbekende Cauberg, waarna ze een gaatje houden.

Cauberg

De achtervolgers keken iets te veel naar elkaar en vergaten goed samen te werken, waardoor de winstkansen in rook opgingen. Pidcock deed ondertussen zijn best om de achtervolging te frustreren. Achteraf kun je concluderen dat dit is gelukt.

De Amstel Gold Race ontplofte pas zo’n vijftig kilometer voor de finish, toen de vroege vlucht definitief de nek om was gedraaid. Diverse renners probeerden uitlooppogingen te doen, maar die mislukten stuk voor stuk totdat het voor Kwiatkoswki en Cosnefroy raak was op de Cauberg.

