Wielrennen

De renners beklimmen de Gulperberg op zondag 10 april vanaf de andere kant, meldt koersdirecteur Leo van Vliet aan Wielerflits. Dit betekent dat de renners na de Loorberg de Koning van Spanje afdalen waarna ze vanuit Gulpen starten aan de beklimming.



Vanaf de kant van het dorp is de klim korter, maar wel steiler. In het eerste deel is het stijgingspercentage zo’n 17 procent. Via Partij gaan de renners vervolgens over smalle paden richting onder andere de Keutenberg en de IJzerenberg waardoor het moeilijk is voor een grote groep om zich te organiseren. Voor de provinciale weg waar Van der Poel weer werd teruggepakt, is geen plaats meer. Goed nieuws voor de aanvallers dus!

Laatste kilometers

De laatste kilometers zijn gelijk aan de slotronde van vorig jaar. Vanwege de coronacrisis legden de renners toen twaalf keer een circuit af van 16,9 kilometer. Daarna volgde een finaleronde van 15,8 kilometer met onder andere de Geulhemmerberg, Kuitenbergweg en de Bemelerberg. De finish was in de straten van Vilt.

Wout van Aert klopte toen in een veelbesproken finish Tom Pidcock in de sprint. Het verschil was zelfs op de foto nauwelijks waarneembaar.

Wout van Aert wint met miniem verschil Amstel Gold Race

