Arctic Race | Lafay slaat dubbelslag met verrassende zege, Van der Hoorn strandt op vier km

Het was de dag van de aanval van Taco van der Hoorn. Na twee dagen in dienst van zijn ploegmaten gereden te hebben mocht hij vandaag zijn eigen kans pakken. En als Taco gaat, gaan er anderen mee. Dit keer waren dat Håkon Aalrus, Maurice Ballerstedt en Tom Wirtgen. De maximale voorsprong die het viertal bij elkaar wist te fietsen was iets minder dan vijf minuten. Zelfs op 40 kilometer van de meet hadden ze nog meer dan 4,5 minuut voorsprong op het peloton. De kans op een succesvolle poging leek dus reëel, maar de laatste kilometers van de dag liepen verradelijk bergop.

Taco

Dat de kopgroep het zeer lastig ging krijgen bleek op de Reinslia. De voorlaatste gecategoriseerde klim van de dag. Op de 1,1 kilometerlange klim verloor de kopgroep bijna een minuut op het aanstormende peloton. Van der Hoorn zag de bui al hangen er versnelde niet veel later. Alleen Maurice Ballerstedt kon reageren op de aanval van de meesterontsnapper, maar op vier kilometer van de meet moesten ook het tweetal er aan geloven.

Lafay

Israel - Premier Tech opende de finale door het tempo te verhogen. Aan de achterkant van het peloton regende het renners en voorop was het Victor Lafay, op twee kilometer van de meet, die de eerste echte versnelling plaatste. Dit bleek ook direct de beslissende aanval te zijn. De Fransman van Cofidis wint op zijn 200e racedag voor de Franse ploeg zijn tweede profzege. Tijdens de giro van 2021 wist Lafay de achtste etappe verrassend te winnen.

Dubbelslag

Lafay slaat met zijn dagzege ook de dubbelslag. Hij neemt de leiding in het algemeen klassement over van zijn landgenoot Axel Zingle. Morgen staat er nog een heuvelachtige etappe op het programma. Deze is uiteraard ook weer te kijken op discovery+

