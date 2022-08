Arctic Race | Zingle sprint de rest van het veld uit zijn wiel onderweg naar winst

Het was een lange, zware dag voor het peloton tijdens de eerste rit op Noorse bodem. Dit had alles te maken met de omstandigheden. Het regende de hele dag en de temperatuur kwam bij momenten niet boven de twaalf graden uit.

De renners waren dan ook goed ingepakt en dat was hoognodig, want van het tempo zal niemand het warm hebben gekregen. De gemiddelde snelheid lag laag, waardoor pas na de klok van 16:00 uur werd gefinisht in Mo i Rana, dat behoorlijk noordelijk is gelegen.

Kou en regen

De vrouwen hebben een stuk zuidelijker in de Tour of Scandinavia wel mooi weer, maar bij de mannen moesten de tanden op elkaar en was het vandaag een kwestie van doorbijten. Zingle houdt ongetwijfeld de beste herinneringen over aan de Noorse regen, want hij was de beste. Met overmacht.

Tijdens de oplopende laatste kilometer maakte hij het verschil. En niet te zuinig. Het was dan ook geen toeval dat de rest van het veld op een seconde werd gegeven. ‘De rest’ werd aangevoerd door Gleb Syritsa, Mathieu Burgaudeau kwam als derde binnen.

Sjoerd Bax was met een elfde plaats de beste Nederlander.

