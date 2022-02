Met Primoz Roglic en Julian Alaphilippe aan de start kende de Faun-Ardèche Classic een sterk deelnemersveld. De twee vedetten lieten zich op de voorlaatste klim van voren zien en zorgden ervoor dat verschillende renners moesten lossen. Uit dit kleine peloton ontstond een groep van vier renners: Sep Kuss, Mauri Vansevenant, Clement Champoussin en Brandon McNulty. Zij rekenden samen de laatste vluchter Bruno Armirail in.

Met 24 kilometer te gaan koos de Amerikaan van UAE het ruime sop. De achtervolgende groep bleef seconden verliezen op de sterke tijdrijder. Achter McNulty kwamen Vansevant en Kuss als tweede en derde over de finish.

De zege van McNulty lijkt op zijn overwinning aan het begin van het seizoen. Ook in de Trofeo Calvia kwam hij solo over de finish. Die solo duurde alleen zestig kilometer in plaats van 24. De goede resultaten van McNulty zijn opvallend. De Amerikaan staat niet bekend als veelwinnaar en had in zijn carrière nog maar een rit gewonnen. Na twee maanden staat de teller op dit moment op twee.

