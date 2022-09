Stöpler werd als renner zelf onder andere Nederlands kampioen bij de punten- en ploegkoers, maar is nu verantwoordelijk voor de coaching. “Het is een supergave en mooie uitdaging. Er is veel gebeurd bij de duurploeg en dat is niet altijd even makkelijk.”

De bondscoach doelt daarmee onder andere op het pensioen van Kirsten Wild, maar ook het ongeluk van Amy Pieters. Zij kwam op 23 december in Spanje ten val tijdens een wegtraining en werd vier maanden in een kunstmatig coma gehouden.

Het gaat inmiddels gelukkig weer de goede kant op met het herstel van Pieters.

Voorbereiden op WK

“Maar dat heeft er wel bij deze hele ploeg ingehakt”, reflecteert Stöpler. “Daarna is ook de coach vertrokken en ontbreekt de structuur logischerwijs een beetje. Het is nu aan mij om die structuur weer op te zetten, maar tegelijkertijd ook om de ploeg voor te bereiden richting het WK.”

Op 16 oktober staat het wereldkampioenschap in Parijs namelijk voor de deur, veel tijd om zich aan te passen krijgt Stöpler dus niet. “Het is een grote download van heel veel informatie die je je zo snel mogelijk eigen moet maken, maar ik heb er zeker vertrouwen in. We zitten hier in Portugal en de trainingen draaien lekker, iedereen doet wat ze moeten doen. Het is hartstikke gaaf.”

