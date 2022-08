Terwijl Marco Haller in de sprint verrassend Wout van Aert versloeg, werd bij Van Emden de schade opgenomen. Die schade viel niet mee. De erkend tijdrijder brak een sleutelbeen en kampt ook met een hersenschudding.

Die sleutelbeenbreuk kan wel eens gevolgen hebben met het oog op het WK wielrennen in Wollongong, waar diverse ogen op Van Emden waren gericht om aan de start te verschijnen. Of dit nu nog haalbaar is, moet op een later moment blijken.

Dumoulin

Eerder haakte Tom Dumoulin af voor het WK tijdrijden omdat hij per direct een punt achter zijn loopbaan zette. De race tegen de klok zou de laatste koers in de zijn loopbaan worden maar de voorbereiding verliep zo wisselvallig dat Dumoulin per direct stopte.

De valpartij in de finale van de koers in en rond Hamburg – met dus serieuze gevolgen voor Van Emden – werd veroorzaakt door een botsing tussen renners van Bahrain en Jumbo voorin het peloton, waarna een grote groep renners over elkaar heen buitelde.

