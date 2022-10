Vandaag was de eerste keer dat we Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui op de fiets zagen. De Belg had er duidelijk weer zin in, want al op 80 kilometer van de streep deelde hij de eerste speldenprikjes uit. Hierdoor werd de eerste kopgroep van de wedstrijd al vroeg opgeraapt, want niemand wilde Evenepoel natuurlijk de kans geven om te ontsnappen.

Het tempo lag zodoende hoog in het peloton, waardoor op 75 kilometer van de streep iedereen weer bij elkaar zat. Op 60 kilometer van de streep gaf Evenepoel er opnieuw een klap op. Het was het startsein voor een spervuur aan aanvalspogingen, waardoor het peloton uit elkaar gereden werd en een verschil van een halve minuut tussen de eerste en de tweede groep ontstond.

Regen van aanvallen in de finale

Opvallend genoeg bevond Remco Evenepoel zit niet in de eerste groep, maar wel zagen we bijvoorbeeld Arnaud de Lie, Bryan Coquard, Taco van der Hoorn en Tim Merlier voorin. Een definitief gat leek geslagen, maar de voorste groep viel stil en het peloton sloot op 30 kilometer van de streep weer aan.

Wat volgde was wederom een serie aanvalspogingen zonder veel succes, maar op 15 kilometer van de streep maakte een kansrijke groep zich los met onder meer Cristophe Laporte. Niet veel later ging de Fransman van Jumbo-Visma er vandoor met Rasmus Tiller. De gang zat er goed in en in de achtervolgende groep werd naar elkaar gekeken.

Het gat was geslagen en Laporte wist dat hij op papier over een betere sprint dan Tiller beschikt. De Fransman liet het echter niet tot een sprint komen. In de laatste kilometer reed Laporte op de keien zijn medevluchter los en zo kwam Laporte solo over de streep.

Voor Jumbo-Visma was het de 48e overwinning van het jaar en zo staat de Nederlandse formatie nu eerste qua aantal overwinning dit jaar. Quick-Step Alpha Vinyl is de naaste belager met 47 overwinningen, maar het seizoen is nog niet afgelopen.

