Binche-Chimay-Binche | Lorena Wiebes oppermachtig in Belgische eendagskoers

Een kopgroepje van zeven renners rijdt lang op kop in de tweede vrouweneditie van deze Binche-Chimay-Binche. De namen van de vlucht zijn Francesca Barale, Hannah Ludwig, Silke Smulders, Nicole Steigenga, Matilde Vitillo, Julie van de Velde en Ilse Pluimers.

De koers is deze dinsdag al snel hard gemaakt en dus is het achtervolgende peloton allesbehalve voltallig. Topfavoriet Lorena Wiebes heeft de openingsfase van de Belgische eendagskoers dan wel overleefd.

Ad

23 overwinningen, 50 koersdagen

Wielrennen Laporte wint Binche-Chimay-Binche 42 MINUTEN GELEDEN

De samenwerking in het peloton komt dan wat traag op gang waardoor de vijf overgebleven koplopers, zonder Vitillo en Pluimers, in de laatste tien kilometer nog steeds ruim een halve minuut voorsprong houden.

Op een kilometer van de eindstreep wordt de kopgroep dan toch ingerekend. Op de kasseien in Binche is het dan de huidige Europees kampioen Lorena Wiebes die voor haar ploeg Team DSM de vrouweneditie van Binche-Chimay-Binche op haar naam schrijft. De Nederlandse Marjolein van 't Geloof sprintte knap naar de tweede plaats, de Finse Anniina Ahtosalo wordt nog nipt derde.

Wiebes is bezig aan een indrukwekkend seizoen in 2022. Ze won 23 keer in slechts 50 koersdagen (!).

Waar kijk je?

De mannen- en vrouwenkoers Binche-Chimay-Binche kijk je live op Eurosport. Stream je liever reclamevrij? Kijk dan op discovery+

Wielrennen Binche-Chimay-Binche | Laporte bekroont topjaar met indrukwekkende overwinning EEN UUR GELEDEN