Benelux Tour | Bissegger grijpt de macht na flinke inspanning in de tijdrit

Bissegger flitste in zijn rode pak van EF Education over het parcours en was klaar na 12:08 minuten. Dat was meer dan goed genoeg om de leiderstrui over te nemen van Tim Merlier, die naar de ritwinst in de openingsetappe was gesprint. Tijdrijden behoort niet tot zijn kunsten.

Nee, de concurrentie kwam uit de hoek van Edoardo Affini en landgenoot Stefan Küng. Zij wisten nog het dichtst in de buurt te blijven, met een achterstand van 15 en 20 tellen. Tom Dumoulin eindigde als zesde. Hij had meer ‘geluk’ met het secondenspel tijdens de Olympische Spelen waar hij zilver pakte.

Kleine marges

Gek genoeg was hij slechts drie seconden van een nieuwe plek op het podium verwijderd, maar grote kans dat hij er totaal niet om kan malen dat deze derde positie aan hem voorbij ging. In het klassement komt Dumoulin niet voor, omdat hij de eerste etappe buiten de waaier van het peloton finishte.

Cees Bol is op de vijftiende plaats de beste Nederlander in het klassement. Hij ligt een kleine minuut achter op Bissegger, die na een blik achterom als eerste Kasper Asgreen tegenkomt. Het onderlinge verschil bedraagt negentien seconden. Grappig genoeg vertelde de nieuwe leider dat hij de tijdrit afwerkte zonder werkende powermeter, waardoor hij onderweg niet zo goed wist waar hij aan toe was.

Evenepoel

Het zat Remco Evenepoel alweer niet mee. De Belg reeg de overwinningen de laatste weken aaneen, maar succes lijkt hem in de Benelux Tour niet gegund. De wat zieke Evenepoel werd achttiende en overweegt zijn deelname in te trekken.

Met of zonder Evenepoel trekt het peloton woensdag van Essen naar Hoogerheide, over een afstand van 168,3 kilometer. Er is onderweg officieel wel wat hoogteverschil, maar officieus stelt het allemaal maar weinig voor.

