Benelux Tour | Merlier overleeft waaiers en sprint naar winst

Het peloton was vooraan nogal uitgedund omdat er sprake was van veel waaiervorming. Omdat er constant volop werd gekoerst, had het peloton er goed de vaart in en werd finishplaats Dokkum al bijtijds aangedaan.

Het was geen goede dag voor de grote namen, want Remco Evenepoel verloor veel tijd met een wissel van wiel en Peter Sagan ging hard onderuit. De Slowaak had er goed de pest in en stapte mopperend weer op zijn fiets. Dat mopperen hield hij vervolgens een tijdje vol.

Boos en teleurgesteld

Terwijl Evenepoel nog altijd stond te foeteren om de neutrale hulppost en Sagan boos weer verder fietste, schoot de finale in volle gang. Omkijken was er niet meer bij. Er moest doorgetrapt worden om voorop te blijven en tijdwinst te boeken.

Op één man na moest het gehele peloton zich tevreden stellen met tijdwinst. Die ene uitzondering was Merlier, die behalve het boeken van tijdwinst ook de etappe op zijn naam schreef. De Belg passeerde de streep met duidelijke voorsprong en stak zijn armen in de lucht. Phil Bauhaus werd tweede en de derde plaats was voor Alvaro Hodeg.

Merlier mag dinsdag de tijdrit van 11,1 kilometer in de regio Lelystad afwerken in de leiderstrui.

