Benelux Tour | Merlier sprint net op tijd naar tweede etappewinst

De vierde etappe duurde 116 kilometer, maar eigenlijk stond al in de boeken geschreven dat het een sprint zou worden. Dat is traditie tijdens deze bekende rit. Het lukte Jumbo-Visma niet om Dylan Groenewegen goed in stelling te brengen. Hij werd slechts negende.

Het was Mads Pedersen die op weg leek naar de dagprijs voordat het in de laatste meters alsnog fout liep. Er opende zich een gat, van waaruit Merlier hard genoeg kon versnellen om als eerste over de streep te komen. De sprinter van Alpecin won eerder al de openingsrit.

Het peloton ging vanmorgen van start zonder Wilco Kelderman. Kelderman liep bij een akelige val gebroken bekken en ribben op. Hij staat enige tijd langs de kant, al lijkt een operatie niet direct nodig. Rust moet voldoende zijn om te herstellen.

Stefan Bissegger houdt de leiding in het algemeen klassement. Hij verdedigt een voorsprong van dertien tellen ten opzichte van Kasper Asgreen. Die marge moet hij in de komende drie etappes verdedigen, te beginnen tussen Riemst en Bilzen als de karavaan vrijdag 192 kilometer verder trekt.

