De eerste etappe van de Benelux Tour finishte in Dokkum en enkele open stroken rond de finishplaats bleken scherprechter. Het waaide niet eens heel hard, maar wel hard genoeg om het op de kant te zetten. Evenepoel zat goed van voren en maakte deel uit van de eerste greep.

In eerste instantie tenminste, want de Belg moest in de remmen knijpen vanwege materiaalpech. Naar verluidt waren enkele spaken van het voorwiel los geraakt, wat een wissel noodzakelijk maakte. Als het aan Evenepoel lag, was het een kwestie van wiel wisselen en weer door. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Omdat het peloton compleet uit elkaar was getrokken, kwam hulp niet in de vorm van de ploegwagen. Evenepoel was aangewezen op hulp van de materiaalman van de neutrale wagen en die leek een beetje in paniek te raken van het feit dat hij plotseling – ook nog eens met draaiende camera op hem gericht – in actie moest komen.

De hulppost wilde in eerste instantie het achterwiel wisselen, terwijl het probleem toch vooral vooraan zat. Ook toen dit eerste misverstand werd opgehelderd, was van snelle actie nog geen sprake. Alles bij elkaar opgeteld verloor Evenepoel ongeveer 1:20 om uiteindelijk op 58 seconden van de ritwinnaar te finishen. Een nieuwe zege werd zo onmogelijk voor de recente winnaar van de Ronde van Denemarken, Druivenkoers en Brussels Cycling Classic.

Die ritwinnaar bevond zich ver voor Evenepoel in de eerste groep en luisterde naar de naam Tim Merlier. De frustratie was eenmaal aan de streep nog altijd groot bij Evenepoel, die wat onvriendelijke woorden wisselde met Gianni Vermeersch van Alpecin-Fenix. Vermeersch zou schuldig zijn aan de materiaalpech van Evenepoel.

Om het helemaal af te maken: eerder op de dag werd bekend dat zowel Evenepoel als Vermeersch deel uitmaakt van de Belgische selectie voor het WK.

