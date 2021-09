De etappe voerde het peloton over een afstand van 192 van Riemst naar Bilzen. Het was een rit over geaccidenteerd terrein, maar ook weer niet zo lastig dat je een verandering van leider in de koers zou verwachten. Bissegger kwam op vele minuten binnen, wat doet vermoeden dat er iets fout is gelopen.

Het waren besognes waar Ewan – teruggekeerd na een zware val in de Tour de France – en Küng geen boodschap aan hadden. Ewan kwam in de laatste meters van de sprint sterk opzetten en slaagde erin om het gat te vinden waarin de overwinning lonkte, terwijl Küng zich van voren handhaafde en de leiding in het klassement overnam.

Benelux Tour | Teruggekeerde Ewan wurmt zich in sprint naar de overwinning

Benelux Tour Benelux Tour | Teruggekeerde Ewan wurmt zich in sprint naar de overwinning 27 MINUTEN GELEDEN

Colbrelli

De wint van Ewan was een hard gelag voor Sonny Colbrelli, die eventjes moet hebben gedacht dat hij de bloemen mocht gaan ophalen. Danny van Poppel finishte als derde. Misschien is het een schrale troost voor Colbrelli dat hij in de rangschikking wat dichter naar de kop kruipt, al is hij niet direct favoriet.

De Benelux Tour bestaat uit nog twee etappes, met finishes in Houffalize (na 207 km) en Geraardsbergen (na 181,8 km), en de routes zijn minimaal als ‘heuvelachtig’ te omschrijven.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Joe Dombrowski wint in Sestola, de Marchi neemt roze over van Ganna 11/05/2021 OM 15:42