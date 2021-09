Van der Hoorn flikt zulke kunststukjes wel vaker. Drie jaar geleden deed hij exact hetzelfde toen de Benelux Tour onder een andere naam werd verreden en eerder dit seizoen zegevierde hij op min of meer identieke wijze in de Giro d’Italia, wat nog altijd zijn mooiste overwinning is.

Ritwinst in de Benelux Tour doet weliswaar onder voor de Giro, maar de manier waarop Van der Hoorn het afmaakte, mocht er absoluut zijn. Als je de video bekijkt, spot je direct dat Van der Hoorn van de vluchters over de meest snode plannen beschikte.

Benelux Tour Benelux Tour | Van der Hoorn sprint voor naderend peloton naar winst 5 UUR GELEDEN

Snode plannen

Toen was het een kwestie om die snode plannen ook uit te voeren. En dat lukte. Van der Hoorn ging na het nodige kijkwerk over en weer vol de sprint aan en bleek na 168,3 kilometer de sterkste. De sprinters in het aanstormende peloton zaten klaar om de ritzege weg te kapen, maar het was Van der Hoorn die met de eer streek.

Er veranderde in het klassement vrijwel niets. Stefan Bissegger heeft op basis van zijn tijdritzege nog altijd de leiding in handen, voor Kasper Asgreen en Stefan Küng. Wilco Kelderman was misschien niet direct favoriet voor de eindwinst, maar komt niet meer voor in het klassement. Kelderman kwam in de finale flink ten val en finishte de etappe in het ziekenhuis. Over mogelijke kwetsuren is nog niets bekend.

Benelux Tour Benelux Tour | Bissegger grijpt de macht na flinke inspanning in de tijdrit GISTEREN OM 16:11