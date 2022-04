De onhandige inhaalactie gecombineerd met een natte ondergrond zorgde voor een valpartij waarbij diverse renners betrokken waren. Alaphilippe leek er het slechts aan toe. De wereldkampioen bleef eventjes op het asfalt zitten en leek last te hebben van zijn elleboog of schouder.

Geheel pijnvrij was hij inderdaad niet, maar ‘Juju’ kon zijn weg vervolgen, ook al besloot hij even later alsnog af te stappen. Quick-Step nam naderhand zorgen weg over eventuele blessures of zelfs verwondingen.

Ad

Brabantse Pijl | Volgwagen Quick-Step rijdt renners aan onder wie eigen Alaphilippe

Wielrennen Ronde van Turkije | Welsford wint door valpartij ontsierde sprint 37 MINUTEN GELEDEN

Bijtrainen

“Alaphilippe heeft nog een stuk van de koers gereden en hij zei dat hij oké was. Hij is zelfs gaan bijtrainen”, aldus ploegleider Geert Van Bondt tegenover Sporza. Van Bondt was ook de bestuurder die de valpartij veroorzaakte.

Van Bondt was niet alleen schuldige, hij voelt zich ook schuldig. Al benadrukt hij dat er toestemming was van de jury om de groep renners te passeren. Dat klopt ook wel, want de wagen van Ineos deed precies hetzelfde. Alleen zonder kleerscheuren te veroorzaken.

Brabantse Pijl | Evenepoel krijgt waarschuwing van de jury na uitdelen van duw

Boete

“Ook wij kregen een teken dat we voorbij mochten. We toeterden aan de finish naar de renners en het ging vrij goed, tot één renner omkeek en een beetje van zijn lijn ging. Hij raakte onze wagen en dan is het niet leuk.”

Van Bondt kreeg van de jury een boete opgelegd.

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Ronde van Turkije | Welsford wint door valpartij ontsierde sprint EEN UUR GELEDEN