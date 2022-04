De geleerden zijn het er nog niet over eens of Evenepoel een duw, duwtje of por uitdeelde, maar feit is dat de jury besloot op te treden. Er werd rap na het voorval een waarschuwing uitgedeeld en als zoiets nogmaals zou gebeuren, was het einde koers geweest voor de renner van Quick-Step.

Zo ver kwam het niet en komt het waarschijnlijk ook nooit, omdat Evenepoel zelf ook wel besefte dat hij fout zat. Hij bood vrijwel direct zijn verontschuldigingen aan bij Turner. “Ik heb meteen excuses gemaakt”, aldus Evenepoel tegenover onder meer Sporza.

Ploegenspel

“Ineos speelde het ploegenspel en dat is natuurlijk niet leuk voor de renners die vol willen doorrijden, maar dat is koers. Ik had het niet moeten doen. Het was ook vrij snel vergeten. Nogmaals mijn excuses”, vervolgde de Belg.

Behalve bij de reporters aan de streep benutte Evenepoel ook zijn Instagram-kanaal om sorry te zeggen. Vanuit het winnende Ineos-kamp met Magnus Sheffield werd er ook niet meer moeilijk gedaan, waarmee de kous af lijkt.

