Brabantse Pijl | Sterke Vollering boekt eerste zege van het jaar na fraaie solo in finale

De Brabantse Pijl maakte zijn status van onwijs leuke koers eens te meer waar en vormde misschien wel de leukste race van het wielerseizoen. De rensters verstopten zichzelf niet en keer op keer werden er aanvallen geplaatst, maar net zo vaak werden de koploopsters ook weer ingerekend.

Onder wisselende omstandigheden werd het ieder voor zich, waarna Vollering zo’n 25 kilometer van de streep in de aanval besloot te gaan. Vollering kreeg Pauliena Rooijakkers van Liv Racing met zich mee en samen slaagden de twee erin om een kleine marge te slaan.

Moskesstraat

Dit verschil bleef in stand, maar net toen er twijfel de kop opstak of de vlucht succesvol zou zijn, besloot Vollering zelf aan te gaan. Ze liet medevluchtster Rooijakkers tijdens de beklimming van de Moskesstraat in de steek, waarna Vollering als eenzame koploopster snel het beslissende gat sloeg.

Het gaatje groeide rap richting de halve minuut en terwijl de kilometers verder en verder wegtikten, hield Vollering een voorsprong van zo’n halve minuut. Aangezien het vrouw tegen vrouw was en er geen peloton jacht maakte op Vollering, kwam de Nederlandse renster van SD Worx per kilometer daadwerkelijk dichter bij het hogere doel van winst.

Ook tijdens het slotklimmetje in Overijse zat er nog genoeg bij Vollering in de tank om gestaag naar boven te rijden, waarmee de overwinning definitief binnen was. Hoewel dit pas haar vierde koers van 2022 was, is de nul daarmee weg achter de naam van Vollering.

Tweede plaatsen

De renster met het snelle eindschot werd eerder tweede tijdens Omloop Het Nieuwsblad en zondag nog tijdens de Amstel Gold Race, terwijl ze vorig jaar ook net tekort kwam tijdens de Brabantse Pijl. Dit keer was de 25-jarige Vollering echter totaal niet af te stoppen. Haar voorsprong aan de meet bedroeg uiteindelijk zo’n 21seconden.

Katarzyna Niewiadoma kwam als tweede binnen, voor Liane Lippert. Rooijakkers werd in de slotfase door enkele achtervolgers ingerekend en rolde als zesde over de finish.

