Het parcours van de Bredene Koksijde Classic kent drie delen: een vlakke aanloop, het heuvelland en een vlak slot met daarin De Moeren, waar waaiers nooit ver weg zijn.

Na een kleine drie kwartier koers ontstond de vlucht van de dag. Patrick Gamper, Adrien Petit, Patrick Lauk, Kasper Saver en Thibau Verhofstadt gingen proberen de sprintploegen te slim af te zijn.

STILTE VOOR DE STORM

Veel ruimte kreeg het vijftal niet en ook schermutselingen in het heuvelland onder aanvoering van Victor Campenaerts halverwege de race brachten geen verandering in het verloop.

Het peloton hield de marge met de koplopers speelbaar en nadat ook het verraderlijk stuk van de Moeren zonder desastreuze waaiervorming doorgekomen was, wisten de sprinters dat zij onderling zouden uitmaken wie er met de overwinning aan de haal zou gaan.

HERGROEPERING

Met nog acht kilometer te gaan werden de vluchters teruggepakt. Het luidde een stressvolle aanloop naar de sprint in, waarin de sprintploegen probeerden het heft in handen te nemen.

Het was drommen geblazen en in een hectische slotfase was het ieder voor zich. Pascal Ackermann ging van ver aan en hoewel Hugo Hofstetter en Tim Merlier, de winnaar van vorig jaar, nog wel uit het zog van de Duitser kwamen, behield die laatste nipt zijn voorsprong. Daarmee is Ackermann de eerste die deze koers tweemaal weet te winnen.

Zijn overwinning in Koksijde luidde drie jaar geleden een uiterst succesvolle periode in voor Ackermann, waarin hij overwinningen in zowel de Giro als de Vuelta boekte. Daarna ging het lange tijd minder met de carrière van de sprinter, maar misschien is dit de ommekeer.

