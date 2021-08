Zaterdag de 28ste wordt de tweede editie van de toertocht Ode aan Jan Janssen georganiseerd. Deze tocht karakteriseert de route van een legende. Samen met andere deelnemers fiets je de voormalige trainingsroute van Janssen, dwars door het Groene Hart, waar het zo’n 65 jaar geleden begon. Op die manier breng je een ode aan één van de meest succesvolle wielrenners aller tijden.

De start en finish is in Nootdorp, het geboortedorp van Janssen, en de tocht bedraagt 100 kilometer. Er is onderweg de mogelijkheid om een Hollandse tussenstop te houden, met koffie en appeltaart. Aan de eerste editie in 2020, geheel coronaproof, deden 350 liefhebbers mee, inclusief de legende zelf.

Prachtige route

“65 jaar geleden fietste ik hier mijn trainingsrondje. De uren die ik hier op de fiets doorbracht hebben tot veel bijzonders geleid. De route was prachtig. Bijzonder dat je in het drukke westen nog steeds zo’n mooie, rustige tocht nagenoeg zonder stoplichten kunt fietsen. Om net voor de finish langs mijn bronzen beeld te fietsen, maakte het helemaal compleet”, aldus een enthousiaste Janssen.

Janssen heeft beloofd om nog zeker tien keer mee te fietsen en 28 augustus is de tweede editie. De Ode aan Jan Janssen is een kleinschalig evenement, waarbij je de kans krijgt om in de voetsporen te treden van één van de bekendste Nederlandse wielrenners. Deelname kost 25 euro en voor bedrijven zijn speciale arrangementen beschikbaar. Iedereen die zich voor 18 augustus inschrijft, ontvangt een gepersonaliseerd startnummer.

Lijkt het je leuk om mee te fietsen tijdens de Ode aan Jan Janssen? Klik hier om je in te schrijven

