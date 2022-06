Het Brits kampioenschap 2022 was een ware uitputtingsslag. Regen, wind en het heuvelachtige parcours maakte de omstandigheden loodzwaar. Uiteindelijk bleven de sterkste renners over. Uit een groep van zo'n 25 renners was het Ben Turner van Ineos-Grenadiers die de beslissende aanval maakte.

Vijftal

Mark Cavendish, Matthew Bostock, Samuel Watson en Alexandar Richardson konden reageren en sloten zich bij Turner. Matthew Bostock kwam in de laatste ronde zonder erg ten val door achter het achterwiel van Turner te blijven hangen, maar zo verloor de Brit wel zijn kansen op de titel.

Ben Turner zelf probeerde te ontsnappen bij zijn medevluchters, maar het was Mark Cavendish zelf die hem terug haalde. De daaropvolgende aanval van Watson was te veel voor de Renner van de Ineos-Grenadiers en dus bleven er maar drie renners over.

Van alles wat

Cavendish, Watson en Richardson reden als drietal richting de finish, want de vele aanvallen wisten geen verschillen te maken tussen de drie renners. Cavendish was simpel de snelste in de laatste meters naar de streep. De pas 20-jarige Watson werd derde en Richardson, een renner zonder een profcontract, maakt het podium compleet.

