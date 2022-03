Brugge-De Panne staat sinds jaar en dag bekend als een sprintkoers en ook dit keer was er geen ontkomen aan. Peyskens, Battaglin en Reynders probeerden het nog wel in de aanval, maar het peloton had de groep altijd onder controle.

Op ongeveer 30 kilometer werd de kopgroep teruggepakt en konden de treintjes zichzelf langzaam op de rails zetten voor de massasprint. Daarna volgden een paar kleine valpartijen in een onrustig peloton, terwijl het tempo verder werd opgeschroefd.

Eindsprint

In volle vaart ging het peloton naar De Panne en Pascal Ackermann kwam hard ten val. De treintjes raasden echter door en Cavendish zat voor het eerst in lange tijd in slechte positie. Olav Kooij ging de sprint aan en Dylan Groenewegen kwam eroverheen. Even leek de Nederlander te winnen, maar Tim Merlier kwam met een laatste jump naast Groenewegen.

De beide sprinters passeerden op het oog gelijktijdig de streep en keken elkaar onwetend aan. Geen van beide wist wie er gewonnen had en dus was het lang wachten. Uiteindelijk bleek dat Tim Merlier een fractie van een seconde sneller was dan Groenewegen.

