Als Taco van der Hoorn in de vlucht van de dag zit in de kans vrij groot dat die groep het gaat volhouden tot de finish. Ook in de 2022 editie van de Brussels Cycling Classic bleek dat maar weer eens het geval.

Lotto-Soudal

Ad

Lotto-Soudal had de slag gemist en moest dus gaan jagen op de sterke kopgroep. De regen, wind en bochtige wegen maakte het onmogelijk voor een grote groep om een constant hoog tempo te rijden en het peloton brak in stukken. Daardoor was de organisatie niet goed genoeg om de jacht op de kopgroep succesvol te maken.

Wielrennen Brussels Cycling Classic | Vluchtkoning Van der Hoorn slaat toe in heldhaftige regenkoers 2 UUR GELEDEN

Attack Taco

Met nog 1,2 kilometer te gaan ging Taco van der Hoorn als eerste door een natte bocht heen met een zebrapad. Er onstond een klein gaatje en zodra Van der Hoorn dat zag trok hij door. Enkel Tobias Bayer van Alpecin fenix wist het wiel te houden van de Nederlander. De benen van de rest van de kopgroep waren verder leeggelopen om te reageren op die versnelling. Behalve de benen van Thimo Willems. De Belg sprong naar de twee koplopers toe.

De laatste meters

Een kwestie van erop en erover. Bayer was zo goed als op en dus was het aan Taco om achter Willems aan te springen. Het leek niet te gaan lukken, maar met horten en stoten wist de renner van Wanty alsnog zijn voorwiel eerder over de finish te steken. Volledig moegestreden kwamen de renners stuk voor stuk over de finish. Een heerlijke koers.

Wielrennen Dauphiné | Wout van Aert bevestigt klasse met winst eerste etappe, Hayter tweede 5 UUR GELEDEN