Soudal verdwijnt niet uit het wielrennen. Patrick Lefevere maakte eerder al bekend dat Soudal de nieuwe hoofdsponsor wordt van zijn ploeg, die nu nog bekend staat onder de naam Quick-Step Alpha Vinyl.

Coorevits wil daar nog niet op reageren: "Dit jaar zijn we nog altijd sponsor van Lotto-Soudal. De loterij heeft gecommuniceerd dat we na dit jaar niet meer verlengen. Zij vonden dat nodig, wij niet. Dat wij ons contract niet verlengen is omdat we geloven dat we het beter kunnen doen op internationaal niveau."

Ad

Coorevits vindt dat het de laatste jaren vooral aan internationale zichtbaarheid ontbrak: "We hadden er internationaal meer van verwacht. Als Tim Wellens aan het begin van het seizoen wint in Spanje, zal de gemiddelde Spanjaard, Italiaan of Fransman daar weinig van gehoord hebben."

Giro d'Italia Van der Poel of andere Nederlander in de kopgroep in Napels? Kijk hier live! 4 UUR GELEDEN

Waar kijk je?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Live - krijgen we in Napels weer spektakel, nu dankzij Van der Poel? Volg ons blog! 15 UUR GELEDEN