Van Vleuten won de tweede etappe uiteindelijk met meer dan twee minuten voorsprong op de tweede groep met Longo Borhini, Lippert en Vollering. "Ik had geen idee hoe het zat met mijn vorm, ik had ook de concurrentie al een tijdje niet in actie gezien."

"Ik kom net terug van hoogtestage, dan is het altijd nog even afwachten hoe de benen zijn. Zeker op de tweede dag van een grote ronde. In de Tour viel ik aan in de zevende etappe toen iedereen moe was, nu had iedereen nog frisse benen", evalueert Van Vleuten na de finish.

Knap staaltje teamwork

De 39-jarige Van Vleuten roemt na haar winst vooral haar team, Movistar. "Het was een hele korte etappe van slechts honderd kilometer. We wisten dat we de rit vroeg hard moesten maken, daarom hebben mijn teamgenoten hard doorgetrokken op de derde klim."

"Dat was heel goed teamwork en dat maakt deze overwinning ook nog specialer. We hebben het als team opgezet."

Giro, Tour en Vuelta

Van Vleuten won dit seizoen eerder al het eindklassement in de Giro d'Italia en de Tour de France. De alleskunner wil graag alle drie de grote rondes in een jaar winnen, maar durft nog niet op de zaken vooruit te lopen. "Het is pas over in Madrid."

"Ik wist wel dat dit de zwaarste etappe is maar de vierde rit is ook gevaarlijk. Het is daar heel open en er kan veel wind staan, ik heb daar eerder gekoerst tijdens het WK van 2011." Morgen trekt het peloton van Camargo naar Aguilar de Campoo, een volgende kans voor Van Vleuten om haar voorsprong uit te breiden?

