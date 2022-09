Het parcours

De eerste etappe is net als bij de mannen een ploegentijdrit. In het Baskische Marina de Cudeyo is een parcours van net geen 20 kilometer voor de dames uitgezet. De eerste verschillen in het klassement kunnen dus meteen gemaakt worden door de sterkere ploegen.

De tweede etappe start en finisht in Colindres en is ruim 105 kilometer lang. Het peloton krijgt al vroeg in deze Ronde van Spanje een zware etappe voorgeschoteld, want onderweg zijn er maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen. De zwaarste twee liggen in het tweede deel van de etappe, waarna nog een klim van de tweede categorie beklommen moet worden, voordat er in dalende lijn richting de finish gereden wordt.

De derde etappe is iets minder zwaar, maar ook hier kunnen weer verschillen gemaakt worden. Met 96 kilometer is het een korte rit, maar het klimmen begint al vroeg met een bergje van derde categorie. De weg loopt echter de hele dag omhoog, ook als dit geen officiële beklimmingen zijn. Na een klim van tweede categorie komen de rensters aan op een plateau dat continu omhoog of omlaag loopt.

De vierde etappe mogen de sprinters eindelijk aan de bak. Er zitten wat hele kleine heuveltjes in het parcours, maar dat zal niet genoeg zijn om een massasprint te voorkomen. In Segovia ligt de finish dan wel weer op een bergje van de vierde categorie. De pure sprinters zullen dus wellicht alsnog met het nodige chagrijn naar deze rit kijken.

Gelukkig voor de spurtbommen krijgen zij de dag erna in Madrid wel een rit die volledig op maat gemaakt is voor sprintsters. In Madrid wordt een circuit meerdere keren gereden, waarna in de Spaanse hoofdstad een massasprint het laatste wapenfeit van deze Vuelta zal zijn.

De favorieten

Als Annemiek van Vleuten aan de start staat van een rittenkoers, is ze per definitie de topfavoriete. Dat is in de Vuelta niet anders. Vorig jaar won Van Vleuten de Vuelta al en dit jaar is ze opzoek naar een unieke prestatie. De roze trui en de gele trui heeft ze al in haar bezit. Kan ze een trilogie voltooien door alle grote rondes in een jaar te winnen?

Het parcours lijkt met de zware bergetappe vroeg op het programma in ieder geval voor haar gemaakt, maar in de openingsetappe zal Van Vleuten op moeten passen. Movistar is in de breedte geen geweldige ploeg en sterke teams als BikeExchange-Jayco en SD Worx zullen daar in de ploegentijdrit van willen profiteren.

De concurrentie zal voor Van Vleuten vooral komen vanuit bekende hoek. Kristen Faulkner beschikt over een uitstekende tijdrit met haar ploeg BikeExchange en maakte het Van Vleuten eerder dit jaar ook al lastig in de Giro.

Andere gevaarlijke vrouwen zijn Cecilie Uttrup Ludwig en Katarzyna Niewiadoma. De startlijst is echter nog niet volledig bekend, dus er kunnen nog meer concurrenten bijkomen voor Van Vleuten.

Voor de sprints wordt er ook naar Nederland gekeken. Marianne Vos is wederom namens Team Jumbo-Visma de vooruitgeschoven vrouw voor de vlakke etappe en ook de rit met aankomst op een kleine berg moet voor Vos goed te doen zijn.

Waar kijk je?

De Vuelta voor vrouwen is volledig te zien live op discovery+ zonder reclame. Het commentaar wordt vijf dagen lang verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos.

