De laatste etappe van de Vuelta voor vrouwen is een kort parcours in Madrid. Een sprint lijkt geen ontkomen aan. Toch zien Carlijn Achtereekte, Sara Poidevin, Sandra Alonso en Nina Buijsman mogelijkheden in een vlucht van de dag. De voorsprong die het viertal bij elkaar wist te sprokkelen bleek echter niet genoeg om het tot de streep te redden. Met nog iets minder dan tien kilometer te gaan werd het viertal teruggepakt door het peloton.

Er waren nog enkele uitvallen van andere rensters, maar geen van hen was succesvol. Het was wachten op de sprint. Na een wat chaotische en bochtige aanloop, die van valpartijen bespaard werd gebleven, ging Elisa Longo Borghini als eerste de sprint aan. De Italiaanse kreeg een klein gaatje. Daardoor zat haar ploeggenote in de perfecte positie om te wachten tot de anderen haar terugpakte. Toen Borghini eenmaal ingerekend was ging Balsamo aan. Met nog 20 meter te gaan kon de wereldkampioene al beginnen met juichen. Met overmacht wint ze de sprint in Madrid. Lotte Kopecky moet genoegen nemen met een tweede plaats en Marta Bastianelli maakt het podium van de dag compleet.

Ondertussen is Annemiek van Vleuten vandaag geen moment in de problemen gekomen. Vrij simpel rolde ze zo naar haar derde eindzege in een Grote Ronde van dit seizoen. Na dus de Giro Rosa en de Tour de France Femmes wint Van Vleuten nu ook de Vuelta. Elisa Longo Borghini is de nummer twee in het eindklassement op 1 minuut en 44 seconden van Van Vleuten. Demi Vollering maakt het podium compleet met een achterstand van 2 minuten en 11 seconden.

