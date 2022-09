Vuelta Challenge | Brown wint vanuit de vlucht, Van Vleuten blijft in rode trui

De derde etappe was slechts 96 kilometer lang, wat Annemiek van Vleuten ertoe aanzette om in de ochtend nog een trainingsritje te maken met enkele van haar volgers op social media. Van Vleuten had zich goed warm gereden en was volop voorin te vinden op de momenten dat attentie werd gevraagd van de rode trui.

De leidende positie van Van Vleuten kwam geen moment in gevaar, ondanks de vele aanvallen die werden uitgevoerd. De ene na de andere rensters probeerde te ontsnappen en haar geluk te beproeven. Brown ontsnapte al een keer eerder, met Amber Kraak die de aansluiting vond, maar dit tweetal werd teruggepakt.

Vele aanvallen later probeerde Brown het nog een keer en ditmaal met succes. De FDJ-renster was het aan haar stand verplicht om de sprint te winnen van Chabbey en deed precies wat er van haar werd verlangd. Op die manier kwam een overwinning uit het boekje tot stand.

Omdat de verschillen zo klein waren – rode trui Van Vleuten eindigde als tiende op acht seconden – waren er geen verschuiven in het algemeen klassement. De enkele uitdagers van Van Vleuten krijgen zaterdag een nieuwe kans als wordt gekoerst naar Segovia, inclusief klimfinish. De laatste stroken hebben een stijging met uitschieters tot 7 procent.

