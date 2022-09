Het zag er lang naar uit dat Anna Kiesenhofer het kunststukje van haar olympische titel ging herhalen, maar op een kilometer van de meet spatte die droom in duigen. Na één kilometer ging de Oostenrijkse er alleen vandoor en onderweg wist ze, ondanks een valpartij, een voorsprong van negen minuten bij elkaar te sprokkelen. De voorsprong liep langzaamaan terug, maar zoveel tijd ging ze toch niet meer verliezen?

Was het niet voor het feit dat in de laatste kilometers er nog wat gemene beklimmingen overwonnen moesten worden. Na een dag lang alleen in de aanval te hebben gereden bleek dat teveel voor Kiesenhofer. De olympische kampioene werd op een kilometer van de meet bijgehaald door het gereduceerde peloton.

Enkel de sterkste

Enkel de sterkste

Enkel de sterkste rensters bleven over op de laatste, met kasseien bedekte, meters. Elisa Longo Borghini ging de sprint enorm vroeg aan en werd al snel ingehaald door Silvia Persico. Demi Vollering kwam op het eind nog snel opzetten, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats.

Van Vleuten finisht in dezelfde tijd als Persico en verliest dus geen tijd in het algemeen klassement, ondanks dat Van Vleuten het lastig leek te hebben op de eerste meters van de slotklim.

