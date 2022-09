In de ploegentijdrit van 19,9 kilometer in Marina de Cudeyo was de ploeg van Elisa Longo Borghini veruit de sterkste. De Italiaanse kopvrouw pakt daarmee kostbare seconden op haar grootste concurrenten Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Team SD Worx van Vollering kwam binnen op 23 seconden van de uiteindelijke winnaars. Van Vleuten deed het met haar team Movistar zelfs nog iets minder, zij verliezen 25 seconden.

Eerste richttijd

De eerste richttijd werd neergezet door FDJ-SUEZ-Futuroscope. De formatie van Cecille Uttrup Ludwig dook ruim een minuut onder de tijd van Ceratizit-WNT Pro Cycling.

De tijd van de Fransen bleef lange tijd staan totdat Team BikeExchange-Jayco er vijf seconden onderdoor ging. De Australiërs zagen vervolgens team na team zich stuk bijten op de tijd, maar uiteindelijk was het Trek-Segafredo die de winnende tijd klokte.

Longo Borghini leider

De Italiaanse Elisa Longo Borghini kwam als eerste over de streep en mag dan ook de eerste rode trui om haar schouders dragen.

Het peloton trekt morgen in een etappe van 105,9 kilometer naar Colindres. Daar kan Van Vleuten direct haar achterstand goedmaken, want er staan maar liefst vijf beklimmingen op de renners te wachten.

