Vuelta Challenge | Van Vleuten grijpt tijdens tweede etappe ook in Spanje de macht

Na de opener met de ploegentijdrit werd het peloton tijdens etappe twee niet gespaard, want hoewel er in Colindres zowel werd gestart als gefinisht waren het 106,5 zware kilometers. Er moesten maar liefst vijf cols worden bedwongen, waarvan twee van de eerste categorie.

Dit profiel is op het lijf geschreven van Van Vleuten en dat bleek eens te meer. Ze kraakte Demi Vollering en Elisa Longo Borghini op de voorlaatste klim en pakte een voorsprong van zo’n twee minuten. Dit was meer dan voldoende om haar achterstand vanuit de ploegentijdrit weg te werken.

Vollering gekraakt

De afdaling richting de finish leverde voor Van Vleuten geen enkel probleem op en de vlakke laatste tien kilometer evenmin. Ze straalde uit alles onder controle te hebben en dat was in feite ook gewoon zo. Op de streep was niet alleen dagsucces een feit, maar lag ook de rode leiderstrui op de Nederlandse te wachten.

De Vuelta Challenge duurt vijf dagen en finisht zondag in Madrid, tegelijkertijd met de mannen. Er staat vrijdag in de derde rit, met finish in Aguilar de Campoo, opnieuw een stevige klim op het programma. Na de top moet nog zo’n dertig kilometer overbrugd worden richting de finish.

