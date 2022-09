Van Vleuten liet in de tweede etappe bergop al haar concurrenten in het hemd staan en pakte direct meer dan twee minuten. Die voorsprong zag ze daarna nooit mee in gevaar komen en zo wint ze drie grote rondes in een jaar.

Vuelta Challenge | Van Vleuten grijpt tijdens tweede etappe ook in Spanje de macht

Ad

Volgens de renner van Movistar moet de organisatie van de Vuelta Challenge echter nog wel wat werk verrichten om op hetzelfde niveau als de Giro en Tour te komen. “Als ik heel eerlijk ben, vind ik mijn prestatie niet historisch”, vertelt ze in gesprek met AD.

Ceratizit Challenge by La Vuelta Vuelta Challenge | Balsamo oppermachtig in Madrid, Van Vleuten voltooit hattrick GISTEREN OM 12:41

Ergerlijk rijtje

“Ik erger me zelfs een beetje aan dat rijtje Giro, Tour en Vuelta. Omdat de Vuelta bij de mannen wel de naam heeft van een grote ronde, maar voor ons vrouwen niet. Het is leuk, maar echt niet te vergelijken met de andere twee. De organisatie heeft nog veel werk te doen voor ze op het niveau zijn van de Tour en de Giro.”

Desondanks is Van Vleuten wel trots op haar drie overwinningen. “Natuurlijk heb ik die truien en dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik vond het vooral mooi dat alles waarvan ik vooraf een doel had gemaakt, waarheid is geworden.”

Focus op WK

Het rijden van de Vuelta Challenge heeft wel wat roet in het eten gegooid voor de voorbereiding op het WK in Australië. “Ik heb een compromis moeten sluiten door de Vuelta te rijden. Het tijdverschil is acht uur en normaal gesproken heb je dan acht dagen nodig om je aan te passen met de jetlag.”

“Dat haal ik nu niet, maar ik vind het ook vervelend om lang te moeten wachten in een hotel, dus misschien was dit wel de meest fijne voorbereiding voor mij.”

Na trilogie ook dubbel?

Van Vleuten zal op het WK in Wollongong voor Nederland uitkomen in de wegrit en in de tijdrit. De voormalig wereldkampioen in beide disciplines dicht zichzelf zeker kansen toe. “De tijdrit is best technisch, ik had liever wat meer hoogtemeters gehad, maar door de bochten ben ik meer in het voordeel dan de pure tijdrijders.”

“Bij de wegwedstrijd zit in de omloop van 17 kilometer een klim die doet denken aan de Cauberg. Niet echt klimmen, maar twee minuten omhoog rossen. Dat ligt Marianne Vos misschien beter, maar ik ben niet kansloos.”

De tijdrit staat aanstaande zondag al op de planning, de start is om 01:35 uur Nederlandse tijd. De wegrit bij de vrouwen staat zes dagen later op de rol, op zaterdag 24 september. Het peloton vertrekt dan rond 04:25 uur, de finish wordt verwacht rond 09:00 uur.

Waar kijk je?

Elke seconde van het WK Wielrennen in Australie is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+ . Een week lang kan je elke ochtend genieten van de beste wielrenners ter wereld die om de regenboogtrui strijden.

Ceratizit Challenge by La Vuelta Vuelta Challenge | Kiesenhofer strandt in zicht van de haven, Persico wint in Segovia 10/09/2022 OM 17:39