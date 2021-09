Van Vleuten koos al vroeg in de wedstrijd de aanval. Haar medevluchters liet ze met vijftig kilometer te gaan achter zich. Vanaf dat moment was alles erop gericht om genoeg voorsprong te pakken om leider in het klassement Reusser. Zij stond 1 minuut en 39 seconden voor van Vleuten nadat ze de eerste etappe had gewonnen.

Achter van Vleuten had zich een select groepje van negen vrouwen gevormd dat probeerde het gat met de Nederlandse te verkleinen. De olympisch kampioen tijdrijden kon echter de voorsprong rond de drie minuten houden, waardoor de leiderstrui zeker leek.

De Nederlandse kwam na 107 kilometer als eerste over de streep. Achter Van Vleuten finishte de Duitse Liane Lippert als tweede met een achterstand van 2 minuten en 48 seconden. Leidster in de wedstrijd Reusser eindigde als negende met iets meer dan drie minuten achterstand.

Voor de laatste etappe zijn de verschillen in het klassement precies omgedraaid. Nu is het Reusser die 1 minuut en 39 seconden achter ligt. De etappe voert naar Santiago de Compostella en bevat een aantal hoogtemeters, maar die zijn vooral in het begin van het parcours te vinden.

