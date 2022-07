Evenepoel kent een successeizoen. Met negen overwinningen, wat jongerentruien en twee eindzeges trommelt de vraag of Evenepoel een grote ronde kan winnen steeds weer op. In de Giro d'Italia van 2021 kreeg de Belg een vrije rol, maar vanwege een valpartij moest hij vroegtijdig opgeven. Nu krijgt hij in La Vuelta een nieuwe kans om zijn grenzen in het grote ronde werk op te zoeken.

Met het zelfvertrouwen zit het in ieder geval niet verkeerd. De Clásica San Sebastián was een wedstrijd tussen twee trainingskampen in. Dat hij deze dan ook weer direct met overmacht weet te winnen, laat zien dat het potentieel van Evenepoel torenhoog is: "Ik kan met een goed gevoel naar La Vuelta. Met veel zelfvertrouwen en vrij relaxed."

Focus

Evenepoel vertrekt richting La Vuelta met ritzeges als doel. Met zijn kwaliteiten zijn er een hoop dagen omcirkelt, maar in het specifiek de tijdrit op de tiende dag. Ook ligt de focus op de ploegentijdrit in Utrecht.

Het klassement is eigenlijk een bijzaak voor Evenepoel: "Het hoofddoel is om een rit te winnen. Alles wat in het klassement lukt, is extra. Als ik een ritzege kan boeken, dan kan ik al over een geslaagde Vuelta spreken."

Waar kijk je?

La Vuelta begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Na drie ritten in Nederland vertrekt de Vuelta-karavaan richting Spanje. Met discovery+ mis je geen moment van de laatste grote ronde van het jaar!

