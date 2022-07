Clásica San Sebastián | Evenepoel verpulvert concurrentie tijdens favoriete koers

Na het terughalen van een kopgroepje besloot Evenepoel zelf aan te gaan. Dit deed hij op de Erlaitz. Simon Yates probeerde zijn karretje nog aan te haken, maar die poging duurde niet lang. Tot een poging van Tadej Pogacar kwam het zelfs nooit. De Sloveen had slechte benen en moest al snel lossen.

Het was puur en alleen Evenepoel wat de klok sloeg. Hij ging na het ronden van de Erlaitz alleen door en vergrootte zijn voorsprong verder en verder, waardoor het kon gebeuren dat hij zegevierde met de grootste marge in bijna twintig jaar tijd. Ook voor World Tour-begrippen was de voorsprong ongekend. Op de streep had de Belgische hoop 1 minuut 58 voorsprong verzameld.

Fietscomputer

Evenepoel was in de slotfase en direct na de finish druk met zijn fietscomputer, wat aangaf dat de winst alleen voor hem niet genoeg leek te zijn. Hij wilde ook een goede prestatie neerzetten. Dat was gelukt, want hij reed wattages waar achtervolgers als Pavel Sivakov en Tiesj Benoot niet aan konden tippen.

Bauke Mollema werd vierde en noteerde op die manier eens te meer een klassering in de toptien. De lijst met uitslagen van Mollema in Donostia wordt mooier en mooier. Voor de tiende keer behoorde hij tot de elite van de klassieker die hij zelfs eens op zijn naam wist te schrijven.

Vuelta

Voor Evenepoel was het alweer zijn tweede zege in de straten van San Sebastián. Eerder won hij in 2019. Dit was zijn tweede start. Naderhand gaf de 22-jarige aan verguld te zijn met het winnen van zijn twee favoriete koersen in één wielerjaar. Eerder was hij ook al de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik.

Het vizier van Evenepoel gaat na deze triomf op de Vuelta a España, die half augustus in Utrecht start. Als Evenepoel op deze manier bergop blijft rijden, vraag je je af: wat is er dan wel niet mogelijk?

