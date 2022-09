Met ongeveer dertig kilometer te gaan reed een select groepje weg van het peloton. Het serieuze klimwerk dat deze 193 kilometerlange koers had, was toen al achter de rug. Bax bevond zich in een goed gezelschap met namen als Valverde, Nibali en Mas in de groep.

Waar liefhebbers uitkeken naar een duel tussen Valverde en Nibali die hun laatste seizoen rijden, ging een Nederlander met de winst ervandoor. Bax liet zich in de kopgroep niet van voren zien en liet het werk opknappen door zijn ploegmaat Stefano Oldani.

Ad

Frisse benen

Wielrennen CRO Race | Wie is de Italiaanse sensatie Jonathan Milan? 2 UUR GELEDEN

Met frisse benen begon de Nederlander zo aan de eindsprint. Valverde was de eerste man die aanging, maar leek te vroeg te komen. Hij hield het lang vol, maar op 50 meter voor de finish was het Bax die zijn wiel voorbij de 42-jarige stak.

'Ook voor mij verrassing'

“Voor mij is het ook een verrassing”, zei de winnaar lachend tegenover de camera’s. “Ik moest me bedwingen om niet voor de tijd weg te rijden, maar te vertrouwen op mijn sprint. Met deze namen in de groep ben ik verbaasd dat ik hier mijn eerste zege pak.”

Coppa Agostoni | "Ben zelf ook verrast" - Bax had niet verwacht dat hij van grote namen zou winnen

Nog nooit won Bax een profwedstrijd. Vorig jaar werd hij als amateur tweede op het Nederlands kampioenschap wat hem een plekje bij Alpecin-Fenix opleverde. Dit jaar was hij er in Luxemburg dichtbij nadat hij in de Ronde van Luxemburg bijna de eerste etappe won, hij werd daar tweede.

Waar kijk je?

Het wielerseizoen is tot het eind toe te bekijken op Eurosport. Geen reclame en alle wedstrijden live en on demand kijken? Kijk dan de wedstrijden via discovery+

Ronde van Kroatië Ronde van Kroatië : Jonathan Milan wint etappe 2 2 UUR GELEDEN