In de Italiaanse eendagskoers zijn het vier renners die vroeg in de wedstrijd voor de aanval kiezen. Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Francisco Muñoz (EOLO-Kometa), Alan Jousseaume (TotalEnergies) en Giulio Masotto (Team Corratect) krijgen een kleine drie minuten voorsprong op het peloton.

Ad

Op de voorlaatste passage van de Piccolo Stelvio (1,5 kilometer à 6,7 procent), die in totaal zeven keer werd beklommen vandaag, worden de koplopers bijgehaald. Een elitegroep, met onder anderen Julian Alaphilippe, Marc Hirschi en Miguel Ángel López, pakt al snel meer dan een minuut op het peloton.

Wielrennen Wielrennen | Mathieu van der Poel verschijnt op startlijst WK gravel in Italië EEN UUR GELEDEN

Alles op een zakdoek

Vier renners weten dan te ontsnappen uit de kopgroep. Ivan van Wilder, Einer Rubio, Diego Ulissi en de man uit de vroege vlucht, Alan Jousseaume, beginnen met dertig seconden voorsprong aan de laatste klim.

Op die laatste passage komen de twee groepjes echter weer volledig samen en ook het peloton is dan niet ver weg. Op tien kilometer van de aankomst komt alles bij elkaar en dus gaan we dan met een voltallig peloton op de finish af in Legnano.

Massasprint

In de aanloop naar die sprint is het Quick-Step Alpha Vinyl die het voortouw neemt in de laatste bochten. Vansevenant en oud-wereldkampioen Alaphilippe doen het werk voor hun sprinter Davide Bellerini.

Dat werk blijkt niet voor niets, want de Italiaan is in die sprint duidelijk de snelste. Ballerini wint voor de 22-jarige Corbin Strong van Israel-Premier Tech. Stefano Oldani van Alpecin-Deceuninck completeert het podium in Italië.

Waar kijk je?

De Italiaanse najaarskoersen kijk je live op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Ronde van Lombardije Wielrennen | Yates komt ten val op training en zet punt achter seizoen, geen Ronde van Lombardije 2 UUR GELEDEN