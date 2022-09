Coppa Sabatini | Daniel Felipe Martínez snelste van kopgroep tijdens Italiaanse semi-klassieker

Martínez werd gisteren nog derde in de Ronde van Toscane, maar was vandaag gebrand om die prestatie te verbeteren. De Colombiaanse klimmer sloop mee met een groep van vijf samen met Odd Christian Eiking, Guillaume Martin, Aleksandr Vlasov en Esteban Chaves.

Door het zware parcours rond finishplaats Peccioli was er van een peloton al lange tijd geen sprake meer. In de tweede groep waren het een aantal snelle mannen met Albanese en Kron die de achtervolging probeerden te organiseren.

Sprinten vanaf de kop

De vijf koplopers werkten echter goed genoeg samen om een minuut voorsprong te houden op de achtervolgers. In de laatste honderden meters is het dan Martinez die vanaf de kop aan gaat en niemand komt er meer over.

De renner van INEOS won eerder al een etappe in de Ronde van het Baskenland en werd begin dit jaar Colombiaans kampioen tijdrijden. De winst in Italië is dus zijn derde overwinning van het seizoen.

