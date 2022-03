Mathieu van der Poel verstaat de kunst van het saai koersen niet. De Nederlandse renner maakt er altijd een spektakelstuk van. Hoewel de etappe van vandaag in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali eindigde in een massasprint was de aanloop ernaartoe alles behalve doorsnee.

Een vroege vlucht van zes man kreeg van Ineos-Grenadiers een vrije uitgeleide, maar de ploeg hield de marge speelbaar. Daarop besloot Van der Poel op meer dan zestig kilometer van de meet solo de sprong naar de kopgroep te maken.

Vroege vlucht

De klasbak van Apecin-Fenix dichtte in zijn eentje de drie minuten achterstand, waarna hij aan de boom bleef schudden tot hij elf kilometer voor de finish alle anderen achter zich had gelaten.

Van der Poel werd echter een paar kilometer voor de finish door het peloton ingelopen, maar dat betekende allerminst het einde van zijn ambities. In de sprint die volgde toonde hij zich namelijk de sterkste, vlak voor het Britse talent Ethan Hayter.

